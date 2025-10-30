Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлен срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 3 февраля 2026 года. Как сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины законы подписаны сегодня, 30 октября, президентом Украины. Ими с 5 ноября на 90 дней продлевается действие военного положения и всеобщей мобилизации.

21 октября 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект, которым продлен срок действия военного положения.

За закон «Об утверждении указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» (регистрационный №14128) проголосовало 317 народных депутатов.

Согласно ему продлен с 5 часов 30 минут 5 ноября 2025 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине.

То есть речь идет о его продлении до 3 февраля 2026 года.

Также Рада продлила до февраля 2026 года и срок всеобщей мобилизации.

За закон «Об утверждении указа президента Украины «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации» (регистрационный №14129) проголосовало 315 нардепов.

Этим законом также на 90 суток продлена и всеобщая мобилизация в Украине.