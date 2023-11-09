Верховная рада Украины приняла внесенные президентом Владимиром Зеленским законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 14 февраля 2024 года.

При минимально необходимых 226 голосах, за продление военного положения проголосовали 329 парламентариев, за продолжение всеобщей мобилизации — 322 депутата. Это было уже девятое голосование парламента за военное положение с начала войны. Заседание Верховной рады прошло без представителей Совета национальной безопасности и обороны Украины, хотя раньше по теме «выступал хотя бы секретарь» организации.

Военное положение действует в Украине с начала полномасштабного военного вторжения России в страну в феврале 2022 года, тогда же Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, согласно которому мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины, если дело не касается исключительных случаев. (DW)