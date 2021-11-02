Недавно полученные спутниковые снимки подтверждают, что Россия снова концентрирует военную технику и войска на границе с Украиной. Нашумевшие фотоматериалы, сделанные коммерческим спутником Maxar Technologies, опубликовало влиятельное американское издание Politico. Сообщается, что весной 2021 года Россия также сосредоточила крупные группировки войск на границах Украины.

На новых снимках показаны бронетанковые части, самоходные артиллерийские установки и множество другой военной техники, включая автомобили, в нескольких километрах от границы с Украиной, в том числе в районе города Ельня, недалеко от границы с Беларусью. Сообщается, что эти части, в том числе элитная 1-я гвардейская танковая дивизия ВС РФ, с конца сентября продвигаются к украинской границе.

Анализ, проведенный изданием Jane’s Intelligence 1 ноября, показал, что 4-я танковая дивизия российской армии также сосредоточена вокруг городов Брянск и Курск. Дивизия, оснащенная танками Т-80У и самоходными артиллерийскими комплексами. Сообщается, что некоторые части 1-й гвардейской танковой дивизии также находятся в этом районе. Согласно анализу издания, танковая армия предназначена для ведения боевых действий на всех уровнях, в том числе и для масштабных атак. Эта танковое соединение оснащено самой современной техникой.

Politico отмечает, что повторное размещение Россией войск на границе с Украиной началось как только активизировались дискуссии о членстве Украины в НАТО и состоялся визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев. В ходе этого визита Остин заявил, что Украина имеет право определять свою внешнюю политику и что США будут оказывать военную поддержку Киеву.

Дальше больше. Происходящая концентрация российских войск у границ Украины не является учениями. Об этом пишет The Washington Post. Как утверждает издание, в последние дни в социальных сетях появились видеозаписи, на которых изображены российские железнодорожные эшелоны и автоколонны, перевозящие технику, в том числе танки и ракеты на юг и запад Российской Федерации. Более того, российские спецслужбы не препятствуют «сливам» видео о передвижении воинских эшелонов, что не является обычной практикой.

«Суть в том: это не тренировка. Похоже, что это не тренировка. Что-то происходит. Что это может быть?» – сказал изданию Майкл Кофман, директор программы исследований России в некоммерческой аналитической группе CNA.

Согласно данным Кофмана, базирующиеся в Новосибирске подразделения 41-й общевойсковой армии РФ присоединились к группировке, находящейся возле границ Украины, вместо того, чтобы вернуться к месту своей постоянной дислокации. Аналогичная ситуация наблюдается с базирующейся под Москвой 1-й гвардейской танковой армией, ее военные и средства сейчас перебрасывают поближе к границе с Украиной.

Как видим, на Западе посредством влиятельных СМИ вовсю бьют в колокола, заявляя о большой военной угрозе Украине со стороны России. Тем удивительнее читать реакцию на происходящее из Киева. Минобороны Украины не зафиксировало наращивания российских войск вблизи украинской границы. «По данным главного управления разведки министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована»,— говорится на сайте Минобороны Украины.

Показательно и до странности своевременно Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения народному депутату, лидеру политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку в одном из производств с круглосуточного домашнего ареста на личные обязательства. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина».Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения. Она будет действовать до 31 декабря. В Офисе генпрокурора поясняли, что предельный срок пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей (шесть месяцев) закончился и продлить его невозможно. Если кто-то забыл, то я напомню, что Медведчук является кумом президента России Владимира Путина и главным, по мнению украинских экспертов, проводником российских интересов в Украине.

Собственно, о том же свидетельствовало и обвинение Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку. Им 11 мая было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.тВ деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта «Луч», с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ. Такие вот были предъявлены громкие обвинения и такой вот финал этой истории. Причем, в тот самый момент, когда МО Украины отрицает ту самую военную угрозу со стороны РФ, о которой криком кричат ведущие американские СМИ.