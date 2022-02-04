В Баку 9 февраля состоится музыкальный вечер, посвященный дню рождения легенды авторской музыки Владимира Высоцкого. Такие концерты стали для бакинцев уже доброй традицией. К творчеству Высоцкого в Баку всегда был большой интерес, в чем можно будет убедиться на очередном мероприятии в память об артисте.

Концерт состоится в Центре русской культуры. Организаторы — Клуб Авторской Песни (КАП) совместно с представительством Россотрудничества в Азербайджане — подготовили интересную программу «Мне есть что спеть», а главное, это будет первое мероприятие КАП после 2 – х летнего перерыва, вызванного пандемией.

«Мы еще не опубликовали афишу, а информация о наших планах уже просочилась и вызвала большой интерес, многие звонят, спрашивают, когда, где состоится концерт», — рассказывает # вице-президент КАП Вафа Мамедова.

Руководитель клуба, известный бард Джавид Имамвердиев, рассказывая о популярности вечеров Высоцкого в Баку, вспоминает такой случай:

«Во время первого празднования дня рождения Высоцкого в Театре песни имени Рашида Бейбутова, а было это свыше 20 лет назад, в центре города отключили электричество. Мы решили перенести концерт, но люди уже собрались возле театра, и часть публики, человек 100, прорвалась внутрь. И мы отпели практически всю программу при свечах, это было незабываемо…Через несколько дней состоялся перенесенный концерт – таким образом, мы два раза отметили день рождения Высоцкого», — рассказывает глава КАП.

«Для меня Владимир Высоцкий – истинно народный артист. Его песни слушали, слушают и будут слушать, на них выросло не одно поколение. Концерты, посвященные его творчеству, проходят в Баку при полном аншлаге, причем всегда на лучших сценах города. Мы помним, и делаем все, что в наших силах, чтоб память об этом великом человеке жила, ведь его творчество — это исцеляющий бальзам для многих душ, «пробитых шрапнелью попсы», как выразился Валентин Гафт», — говорит # В.Мамедова.

Жизнь Владимира Высоцкого оборвалась на рубеже 42 лет. В этом году легенде советской эстрады исполнилось бы 84.