Сегодня день рождения Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева, Посла доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиевой.

Мехрибан Ариф гызы Алиева родилась 26 августа 1964 года в городе Баку.

В 1982 году окончила с золотой медалью среднюю школу №23 города Баку и поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского Государственного Медицинского Института имени Н.Нариманова. В 1988 году с отличием окончила 1-й Московский Государственный Медицинский Институт имени М.Сеченова. С 1988 по 1992 год работала в Московском Научно-исследовательском Институте глазных болезней под руководством академика Краснова.

В 1995 году по инициативе М.Алиевой был учрежден Фонд друзей культуры Азербайджана. С целью более широкой пропаганды азербайджанской культуры в 1996 году Мехрибан Алиевой был учрежден журнал «Азербайджан – Ирс», издающийся на трех языках (азербайджанском, русском, английском).

В 2002 году Мехрибан Алиева была избрана президентом Федерации Гимнастики Азербайджана.

Мехрибан Алиева также руководит Фондом Гейдара Алиева.

Официальное открытие Фонда состоялось 10 мая 2004 года. Фонд Гейдара Алиева организует благотворительные мероприятия, реализует проекты, связанные с образованием, культурой, искусством. Эти проекты не ограничиваются только Азербайджаном. Гуманитарные проекты Мехрибан Алиевой известны во всем мире. По ее инициативе в Пакистане построена новая школа для девочек, проведены гуманитарные акции в Исламабаде, а также в других провинциях Пакистана. В числе благотворительных работ Фонда Гейдара Алиева – восстановление части Версальского дворца и средневековой церкви в Страсбурге, одной из галерей музея Лувр, римских катакомб, строительство азербайджано-российского моста Дружбы в Астрахани, возведение первого в России памятника святому князю Владимиру и другие проекты.

13 августа 2004 года за свои усилия в области сохранения и развития устной народной литературы и музыкального наследия Азербайджана Мехрибан Алиева была удостоена почетного звания Посла доброй воли ЮНЕСКО.

Но в ноябре 2022 года Мехрибан Алиева прекратила свою деятельность в качестве Посла доброй воли ЮНЕСКО, адресовав соответствующее письмо генеральному директору ЮНЕСКО.

Первый вице-президент объяснила свой отказ от этой должности тем, что активно участвует в масштабных строительно-восстановительных работах после освобождения территорий Азербайджана от армянской оккупации в результате Отечественной войны и поэтому не имеет возможности уделять время работе на должности Посла доброй воли ЮНЕСКО.

28 декабря 2004 года на IV Генеральной Ассамблее Национального Олимпийского Комитета Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева была избрана членом Исполнительного Комитета НОК АР.

По итогам социологического опроса, проведенного в Азербайджане в 2005 году, была удостоена звания «Женщина года». 9 июня 2005 года за общественную меценатскую и благотворительную деятельность, за весомый вклад в поддержку учреждений образования и культуры, за укрепление дружбы между народами России и Азербайджана удостоена ордена «Рубиновый крест» Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия» России.

В 2005 году получила ученую степень кандидата философских наук. За широкомасштабную и самоотверженную деятельность в различных сферах, включая диалог между цивилизациями, за внимание к детям, нуждающимся в заботе, улучшение их жизненных условий, за большую поддержку образованию и проектам, претворяемым в жизнь в исламском мире, 24 ноября 2006 года Мехрибан Алиева была удостоена почетного звания Посла доброй воли ИСЕСКО.

За исключительные заслуги в деле охраны и укрепления здоровья матерей, детей и семьи единогласным решением 120-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, состоявшейся 29 января 2007 года в Женеве, Мехрибан Алиева была удостоена премии этой международной организации. За широкомасштабную благотворительную деятельность, выдающиеся достижения в служении высшим идеалам человечества в мае 2007 года Мехрибан Алиева была удостоена международной премии «Золотое сердце».

14 сентября 2009 года Мехрибан Алиева была удостоена Большого Командорского Креста ордена «За заслуги перед Республикой Польша» за вклад в развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Польшей.

10 февраля 2010 года распоряжением Президента Франции Мехрибан Алиева была удостоена звания кавалера ордена Почетного легиона.

24 июня 2011 года Мехрибан Алиевой была вручена Золотая медаль Форума Кранс Монтана.

13 апреля 2012 года Совет по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ вручили Мехрибан Алиевой премию «Звезды Содружества».

27 декабря 2013 года Мехрибан Алиева была удостоена пакистанской премии «Женское совершенство – 2013» имени мученицы Беназир Бхутто. В мае 2014 года за вклад в межцивилизационный диалог, а также популяризацию тюркского мира в Германии и заслуги в развитии азербайджано-германских связей Мехрибан Алиева была удостоена почетной награды Федерации турецко-германской дружбы.

16 июня 2014 года в Афинах Мехрибан Алиевой была вручена премия «Олимпийское совершенство» Международной Олимпийской академии за заслуги в пропаганде олимпийских ценностей и принципов.

Указом Президента России Владимира Путина от 9 августа 2019 года за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений Мехрибан Алиева была награждена орденом «Дружбы».

Помимо этого, Мехрибан Алиева награждена орденом «Гейдар Алиев» Азербайджанской Республики, орденом «За заслуги» Кавалера Большого Креста Итальянской Республики, пакистанским орденом «Hilal-e Pakistan», Сретенским орденом Сербской Республики, орденом «Командорский Крест за Заслуги» Венгерской Республики, орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени Русской Православной Церкви, российским орденом «За заслуги перед Астраханской областью», «Золотой медалью Моцарта» ЮНЕСКО, золотой медалью Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН, высшим орденом Европейских олимпийских комитетов, медалью «За особые заслуги» Международного Комитета справедливых игр, золотой медалью Международного центра Низами Гянджеви, Почетным дипломом Государства Кувейт.

Международная общественность высоко оценила деятельность Мехрибан Алиевой в качестве председателя организационных комитетов I Европейских игр и IV Игр исламской солидарности. Она является почетным профессором Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Российской Федерации, почетным доктором Великотырновского университета имени святых Кирилла и Мефодия в Болгарии.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 21 февраля 2017 года Мехрибан Алиева назначена Первым вице-президентом Азербайджанской Республики.

Мехрибан Алиева в качестве Первого вице-президента сконцентрировала свое внимание на решении социальных вопросов, проблем малообеспеченных слоев населения. В центре ее внимания всегда находятся проблемы семей шехидов, инвалидов войны, вынужденных переселенцев, детей с ограниченными возможностями, малообеспеченных семей.

Является заместителем председателя Партии «Ени Азербайджан».

Замужем, имеет двух дочерей и сына.