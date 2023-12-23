Сегодня день рождения Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Как сообщает АПА, главе государства исполняется 62 года.

Ильхам Гейдар оглу Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку. Среднее образование получил в 1967-1977 годах в Баку. В 1977 году поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). По окончании МГИМО, продолжил научную деятельность в аспирантуре данного института. В 1985 году, защитив диссертацию, получил ученую степень кандидата исторических наук и до 1990 года преподавал в Московском государственном институте международных отношений.

В 1994-2003 гг. являлся сначала вице-президентом, затем первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики. В 1995-м и 2000 годах избирался в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. В 2001-2003 годах возглавлял делегацию Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В январе 2003 года избран заместителем председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы и членом бюро ПАСЕ.

4 августа 2003 года после назначения на должность Премьер-министра депутатские полномочия Ильхама Алиева были прекращены. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев был избран Президентом Азербайджанской Республики, 31 октября приступил к должности. На выборах, проведенных 15 октября 2008 года, Ильхам Алиев, набрав более 88 процента голосов избирателей, вновь был избран Президентом Азербайджанской Республики.

На выборах, состоявшихся 9 октября 2013 года, Ильхам Алиев в очередной раз одержал победу.

На состоявшихся 11 апреля 2018 года выборах Ильхам Алиев, завоевав 86,03 процента голосов избирателей, вновь был избран Президентом Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев является председателем правящей Партии «Ени Азербайджан». Ильхам Алиев с 1997 года также является президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана. За большой вклад в развитие спорта и олимпийского движения награжден высшим орденом Международного олимпийского комитета.

Прекрасно владеет азербайджанским, русским, английским, французским и турецким языками.

Женат, имеет троих детей.

Азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в течение 44 дней, начиная с 27 сентября 2020 года, а также в результате проведенных 19-20 сентября 2023 года локальных антитеррористических операций, очистила все территории Азербайджана от армянских захватчиков, полностью обеспечив территориальную целостность и суверенитет страны. На наших землях, освобожденных от оккупации спустя 30 лет, вновь развевается наш трехцветный флаг.