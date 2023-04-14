Международный комитет Красного Креста (МККК) информирован о вопросе в связи с двумя азербайджанскими военнослужащими, задержанными в Армении.

Об этом сообщила АПА руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

По ее словам, комитет поддерживает связь с семьями и соответствующими учреждениями.

«Наша цель — как можно скорее навестить задержанных. В соответствии со своим мандатом МККК во время посещения оценивает обращение и условия содержания с задержанными лицами и создает условия для восстановления или продолжения контактов с их семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации в связи с посещениями передаются задержавшей стороне», — добавила И.Гусейнова.

Напомним, военнослужащие азербайджанской армии — Агшин Бабиров (2004 г.р.) и Гусейн Ахундов (2003 г.р.) — пропали несколько дней назад из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией.

Министерство обороны Армении 13 апреля сообщило об их задержании.

Позднее в армянском сегменте Сети и ряде СМИ распространились кадры, на которых видно, как армяне избивают и жестоко пытают захваченного в плен азербайджанского военнослужащего.

В связи с этим Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан АР обратилась в международные организации.