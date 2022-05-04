Известный азербайджанский художник Ульвия Мусаева возобновляет свои арт-перфомансы, которые пользовались большой популярностью среди бакинцев.

Художник представит перфоманс «Прикосновение к Неизведанному» 8 мая в отеле Marriott Hotel Boulevard, на ярмарке женского сообщества İZ — İnamlı və Zərif.

В интервью # Ульвия Мусаева рассказала, что период затишья во время пандемии она использовала для саморазвития, и смогла достичь нового уровеня. «Теперь мои работы стали более насыщенными и сильными», — говорит она.

Ульвия Мусава прославилась тем, что пишет картины пальцами рук, не используя кисти и прочие инструменты. Увлекаясь различными духовными практиками, художник научилась заряжать свои работы положительной энергией и создавать картины, которые исполняют желания. В этом не раз убеждались ее поклонники и люди, которые приобрели ее произведения.

Недавно Мусаева занялась новым делом – она начала отливать свечи и расписывать их в художественном стиле. «Как и всегда, мне приходят некие откровения во сне. Приснилось, что я отливаю свечи и расписываю их. За неделю я нашла людей, которые помогают мне их отливать, а еще через две недели мы запустили новый проект»: — рассказывает художник.

Свечи от Ульвии Мусаевой уникальны и неповторимы, как и ее картины. Каждая свеча раскрашена в оригинальной технике: «Безусловно, свечи и картины связаны. Также я использую новую технику медитации со свечой», — рассказывает художник, подчеркивая, что она нашла в себе возможность работать с тета- и дельта-волнами:

«Во время написания картины происходит зарядка картин через руки этими волнами, а как мы знаем, они благотворно действуют на людей, Плюс, свеча может дать мощную концентрацию внимания в медитации», — говорит Мусаева.