Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Как передает # со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом сообщила пресс-служба президента.

В ходе встречи стороны отметили, что за последние несколько лет объем взаимной торговли и инвестиций вырос в 2 раза. Также в Узбекистане работают филиалы двух итальянских вузов — Туринского политехнического и Пизанского университетов.

Представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, логистики, сельского хозяйства и других областях.

Отдельное внимание стороны уделили Афганистану, мирному урегулировании ситуации в стране и обеспечению региональной безопасности.