Мировые СМИ получили доступ к файлам FinCEN

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и репортеры из более чем сотни СМИ по всему миру получили доступ к так называемым файлам FinCEN — специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США, сообщает Русская Служба BBC.

В основном журналисты изучали так называемые отчеты о подозрительной деятельности (SARs, suspicious activity reports), которые банки направляют регулятору, заметив подозрительную транзакцию. Само по себе предоставление этих отчетов не говорит о том, что клиенты нарушают закон.

Благодаря утекшим документам, стало, например, известно, что близкий друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг предположительно мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и ухода от санкций (сам бизнесмен назвал выводы расследователей бредом).

Другая часть документов рассказывает о том, что супруг крупного донора британской консервативной партии мог получить 8 млн долларов от близкого Кремлю бизнесмена Сулеймана Керимова.

Среди журналистов, изучавших документы, были репортеры программы Би-би-си «Панорама».

Они также узнали, что бизнесмен Семен Могилевич, некогда входивший в число самых разыскиваемых ФБР людей, смог открыть счет в лондонском офисе американского банка, а российский олигарх Роман Абрамович тайно покупал футболистов и финансирует организацию, занимающуюся строительством еврейских поселений в Восточном Иерусалиме.