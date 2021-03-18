Мираж или реальность – что происходит с ценами на праздничных продовольственных ярмарках?

В Баку и на Абшероне открылись праздничные ярмарки в преддверии Новруза, однако цены здесь по сложившейся уже недоброй традиции мало отличаются от средних по столице. Эта проблема год за годом освещается в СМИ, но организатор праздничных ярмарок «Аграрная заготовка и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства продолжает сизифов труд.

Суть праздничных ярмарок состоит в том, чтобы сбить цены, обычно возрастающие именно в канун праздников из-за растущего спроса. В довесок этому, организаторы торговых площадок пытаются поддержать таким образом местных производителей сельхозпродукции — именно они должны слететься со всех уголков страны на ярмарки и выставить здесь плоды своих трудов по приемлемым ценам. Однако расценки на праздничных ярмарках почти не отстают от прочих столичных рынков в любое другое время года.

«Я понимаю Министерство сельского хозяйства и меры, предпринимаемые этим ведомством, чтобы сбить цены на сельхозпродукцию перед праздником, — заметил # председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов. – В какой-то степени эти действия помогают, однако ситуация оставляет желать лучшего. Я специально интересовался у продавцов этих ярмарок о причинах высоких цен. Скажем, какой-то фрукт продается за 2 маната 35 гяпиков. Спрашиваю, какая конечная цена. И продавец мне заявляет, мол, сам я купил это ненамного дешевле. И так почти повсеместно. Отсюда следует вывод, что торгуют там преимущественно скупщики. И только в 10-ти процентах случаев можно встретить продукцию из первых рук, т.е. продавца, торгующего своим товаром».

Получается, что все усилия Минсельхоза по организации этих торговых площадок сводятся к нулю. Справедливости ради надо сказать, что в первые дни открытия и съемок цены здесь несколько ниже. Но это не более, чем реклама, презентация к приходу ответственных чиновников. Однако стоит затихнуть «вернисажу», как начинается чудо преображения цен.

«Чтобы понизить цены реально, нужен в корне иной подход, — говорит ученый. – Нужно помочь фермерам добраться до этих ярмарок. Кроме этого, на этих торговых площадках продают не только местные продукты, но и те, что ввозят в страну из-за рубежа. Предваряя вопрос о причинах высоких цен на импорт, приведу пример. Тонна киви стоит на рынке Ирана 300- 350 долларов, наши импортеры, которые привозят из этой страны этот фрукт, платят на таможне 450 долларов. А ведь это 150% от стоимости товара! Импортные пошлины на таможне достигают 40% стоимости товара и это главная причина высоких цен. В этом направлении необходимо принимать кардинальные меры».

По словам собеседника, фермерам не создают реальные условия, чтобы они могли торговать на рынках Баку и Абшерона. Им препятствует бизнес, занятый в сфере купли-продажи сельхозпродукции. «В этом направлении нужно вести работу, создавать реальные условия для производителей, чтобы они могли прийти сюда и торговать здесь своим товаром. Нужно изучать рынок, вникать в происходящие там процессы, а не просто нарядившись в галстуки участвовать в телесъемках на фоне продовольственных ярмарок, где по задумке цены должны быть ниже, а реальных условиях для этого нет. Ведь так проблема не решается. Нужно создавать реальные условия для фермеров. По моим данным, спекулянты вытесняют производителей с рынков и с этим нужно бороться», — настаивает экономист.

Пока не будет адекватных таможенных пошлин и налогов, можно забыть про адекватные цены, продолжил Юсифов, а потому необходимо пересмотреть фискальные сборы в сторону резкого снижения. Таможенные пошлины не могут быть на уровне 40% от стоимости товара, поскольку это катастрофа для внутренних рыночных цен. Именно налоги и пошлины оказывают непосредственное влияние на конечную рыночную стоимость товара. Кроме этого, экономист предлагает пересмотреть в сторону увеличения беспошлинный порог на импорт товаров для личного пользования, пониженный трехкратно.

Все эти факторы оказывают влияние на рынок и цены, убежден профессор: «Взять тот же беспошлинный порог для физических лиц – он, безусловно, должен быть выше, поскольку люди использовали не все товары в личных целях, часть их они продавали на внутреннем рынке. А это стимулировало рост предложения и снижение цен».

Словом, работа в русле ценового спада должна быть комплексной. Что же происходит у нас? Вырвав из контекста общих реалий несколько торговых площадок, наши ведомства пытаются устроить там ценовую идиллию перед праздником, но после вспышек фотокамер и торжественных презентаций все возвращается на круги своя… В канун Новруза торговые площадки Минсельхоза вновь появились в Наримановском, Бинагадинском районах и Хырдалане. Ведомство информирует, что здесь свою продукцию предлагают свыше 100 фермеров из 30-ти регионов, но так уж получается, что львиная доля продавцов, торгующих на ярмарках Минсельхоза – скупщики.