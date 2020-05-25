Мир спасают только войны и эпидемии?

Понятно, что вирус нового коронавируса является предметом исследования вирусологов – медиков и биологов. Но этого не скажешь о пандемии коронавируса, которая в большей степени является социально-психологическим и даже политико-экономическим явлением. Поэтому мы, по мере возможности, стараемся следить за работами и статьями политологов, социологов, психологов и экономистов не в меньшей степени, чем за исследованиями медиков и биологов.

На днях один из российских политологов выступил с весьма интересной статьей. Он обозначил 25 политико-экономических последствий пандемии коронавируса. Но почему –то совсем забыл о самом главном следствии коронавируса – речь идет об апокалиптическом настроении среди людей, особенно, среди социально-политических и экономических интеллектуалов.

А суть этого явления сводится к тому, что некоторые люди, а среди них немало воистину интеллектуалов, вполне серьезно считают, что для морального очищения человечества, для более прогрессивного и справедливого переустройства мира необходимы большие войны и эпидемии, которые выступают, как глобальный отрезвляющий фактор.

Известно, что подобные ожидания возникли вовсе не сегодня и не вчера. Представления о Судном Дне имеют, как минимум, полутора тысячелетнюю историю, т.к. представления о божьем гневе так же стары, как и сами представления о Боге.

Считается, что рано или поздно наступит Судный День, после чего установится настоящее Царство Небесное.

Поэтому, встретившись с какой-то более – менее глобальной проблемой, люди сразу вспоминают именно о Судном Дне. Кто-то делает это из-за того, что является глубоко верующим человеком, у кого- то это проявляется, как результат гнева или бунта против его современников и вообще, против современного Мира и порядков, а кому –то хочется просто-напросто похвастаться: «Ведь я говорил вам…».

В этом отношении, еще раз заметим, что новая пандемия коронавируса не стала исключением. С самого начала, когда стало известно, что мы имеем дело с серьезным явлением, начались разного рода пророчества и прогнозы.

Как ни странно, особую активность проявляют специалисты по геополитике и по международным проблемам, которые считают, что пандемия должна стать началом серьезных и новых порядков мирового переустройства.

Нельзя сказать, что подобные ожидания или гипотезы вообще беспочвенны. Нет, в свое время такие страшные эпидемии, как холера и чума полностью изменили быт и бытовую культуру людей. После двух мировых войн возникли представления о глобальных мировых порядках, даже возникли первые международные институты такого рода.

Заметим, что все эти выводы носили в основном глобальный характер, теперь же некоторые, особенно российские политологи, пишут о крахе глобализма, забывая, что последний является результатом научно-технического прогресса. В этом отношении планетарное мышление является вполне естественным и нормальным явлением, ведь, все мы являемся и землянами.

Что же касается российских политологов, вступая против глобализма, глобальной и региональной интеграции, они забывают свои собственные проекты.

На самом деле, если нет нужды в таких организациях, как ЕС, СЕ и НАТО, кому нужны чисто российские проекты, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ? Если после пандемии восторжествуют принципы протекционизма и национализма, стоит ли придумывать альтернативы западным политическим, экономическим и военным проектам? Разве сами российские политики, дипломаты и военные, придумывая свои бесперспективные интеграционные проекты, не спекулировали ценностями и принципами глобализма? Разве они не говорят о неделимости безопасности, разве они не ссылаются на такие фундаментальные свободы, как свободное перемещение капитала, услуг, товаров и рабочей силы?..

Конечно же ссылаются! Мы уж не говорим о призывах восстановления России в прежних границах бывшего СССР, которая фактически является новой «национальной идеей» русских.

Поэтому можно было бы спросить: чего же вы хотите от бывших четырнадцати союзных республик? Ведь вы сами поддерживаете протекционизм, национализм и антиглобализм! Неужели население этих республик не понимает такой простой факт, что СНГ, ОДКБ и ЕАЭС являются всего лишь новой приманкой российских империалистов?!.

Конечно, человечество и после этой пандемии сделает для себя кое-какие выводы. Самым главным является то, что к этому должна стремиться, в первую очередь, интеллектуальная элита мира, потому что она всегда должна быть на переднем плане, до политиков и дипломатов-практиков.

Наверное, в свое время, если не было бы мыслителей эпохи Ренессанса, не было бы Вольтера и других известных европейских энциклопедистов, если не было бы Канта, не было бы ни американской войны за Независимость, ни Великой Французской Республики, даже представления о глобальном переустройстве Мира…

Есть такая поговорка, что лучше зажечь одну свечу, чем денно и нощно ругать темноту. Это касается и современных реалий – ясно, что мир станет лучшим, когда мы люди захотим этого. В противном случае, некоторые из нас станут стражами Ада, некоторые же его жителями…