«Мир через культуру»: в Баку пройдет выставка, имеющая особое значение

В Баку 12 февраля состоится открытие выставки Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха – мир через культуру».

Экспозиция, представленная в Российском информационно-культурном центре будет демонстрироваться в Баку впервые. Ее организаторы — инициативная группа Международного центра Рерихов и его Музея им. Н.К. Рериха в городе Баку, при поддержке Международного Центра Рерихов в Москве.

В интервью # один из организаторов выставки Лала Султанова рассказала, что данная выставка является частью проекта Международного центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность», в рамках которого прошло более 50 вернисажей в различных странах мира: Франции, Аргентине, Швейцарии, Уругвае, Германии, России, Чили, Казахстане, Нидерландах, Индии, Болгарии, США и др, в том числе в отделении ООН в Женеве, Дворце Мира в Гааге, штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в парламенте Аргентины.

«Идея выставки, отраженная в ее названии – «Мир через культуру», означает формирование нового сознания и нового мышления, новых отношений между людьми и между народами, которые основываются на сотрудничестве и духовном основании культуры», — говорит Султанова.

Выставка посвящена 85-летию Пакта Рериха. Пакт Рериха – первый международный договор о защите культурного наследия во время вооруженных конфликтов и в мирное время. Этот документ стал основанием международного права в области охраны культуры. Названный в честь его создателя, великого русского художника, ученого и общественного деятеля Николая Рериха, договор был подписан в Вашингтоне в апреле 1935 года представителями 21 страны в присутствии президента США Франклина Рузвельта. При подписании договора Рузвельт сказал: «Предлагая этот пакт для подписания народам всего мира, мы стремимся к применению одного из важнейших принципов сохранения нашей цивилизации. Этот договор заключает в себе духовное значение более глубокое, нежели выражено в самом тексте».

Николай Рерих был глубоко убежден, что сохраняя и расширяя поле действия культуры, человечество не оставляет места для войны. «Там, где культура, – говорил он, – там и мир».

«Эта выставка особо актуальна для Азербайджана в том плане, что в результате Карабахского конфликта на территории Азербайджана было повреждено и разрушено множество культурных и исторических памятников. Некоторые из них уже не подлежат восстановлению. Это большая потеря не только для культуры Азербайджана, но и для мировой культуры в целом», — заявила Лала Султанова #.

Знамя мира – утвержденный Пактом Рериха отличительный флаг для обозначения и защиты культурных ценностей – неоднократно поднималось в последние десятилетия над государственными учреждениями образования и культуры. Изображенный на знамени древний символ запечатлен на самых известных в мире памятниках архитектуры.

Лала Султанова также сообщила, что на открытии выставки будет продемонстрирован документальный фильм «Мир через культуру».

Всемирно известный художник, ученый и философ, писатель и путешественник Николай Рерих был также выдающимся общественным деятелем, посвятившим всю свою жизнь проблемам культуры. Дата 15 апреля, отмечаемая во всем мире как Международный день культуры – это день подписания договора об охране памятников культуры, вошедшего в историю под названием Пакт Рериха.