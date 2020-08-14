Лукашенко передал Москве задержанных вагнеровцев

32 россиянина, которые были задержаны на территории Беларуси, в настоящее время находятся в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ

Российские компетентные органы продолжат разбираться с ситуацией вокруг задержанных в Беларуси граждан, 32 из которых вернулись в РФ.

Еще один из задержанных в Беларуси гражданин РФ, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Беларуси.

Напомним, власти Беларуси сообщили о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании (ЧВК Вагнера). По данным следствия, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.
| 2020-08-14T23:05:23+04:00 14 августа 2020, 22:44|12345 (Пока оценок нет)
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