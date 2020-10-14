Минобороны: Войска Азербайджанской Армии сохраняют оперативное преимущество по всему фронту

В ночь с 13 на 14 октября обстановка на Агдере-Агдам и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной, сообщает Минобороны страны.

Ночью подразделения вооруженных сил Армении атаковали позиции Азербайджанской Армии на некоторых направлениях фронта. В результате принятых нами мер они были отброшены назад, неся потери.

В результате предпринятых Азербайджанской Армией действий, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя 5 танков Т-72, 3 РСЗО БМ-21 «Град», 1 ЗРК «Оса-АКМ», 1 БМП-2, 1 зенитная пушка КС-19, 2 гаубицы пушки Д-30, а также несколько единиц автомобильной техники противника.

Территория Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов с утра подвергается артиллерийскому обстрелу. Азербайджанская Армия принимает адекватные меры.

Войска Азербайджанской Армии, соблюдая режим гуманитарного прекращения огня, сохраняют оперативное преимущество по всему фронту.