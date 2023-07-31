В Запорожской области Вооруженные силы Украины продвигаются по направлениям Мала Токмачка и Работино. За неделю украинские воины освободили 12,6 кв. км.

Как передает #, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

«На юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлении Малая Токмачка, Работино Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — написала она в соцсетях.

Силы обороны за время наступления на этих направлениях освободили в общей сложности 204,7 кв. км.

Институт изучения войны (ISW) в своем докладе сообщает, что ВСУ постепенно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а ВС РФ пытаются перехватить инициативу на линии Сватово-Кременная.