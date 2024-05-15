Правительство Латвии на закрытом заседании приняло решение о выделении €10 млн на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины.
Как передает # со ссылкой на портал Delfi, об этом сообщили журналистам после заседания премьер-министр Эвика Силиня и министр обороны Андрис Спрудс.
Спрудс сообщил, что на выделенные Латвией деньги предполагается приобрести более 3 тыс. крупнокалиберных 155-миллиметровых снарядов.
Говоря о деятельности возглавляемой Латвией и Великобританией коалиции дронов, Спрудс напомнил, что недавно Латвия уже отправила Украине примерно 100 дронов. На июнь запланирована отправка второй партии, состоящей из примерно 1000 боевых дронов различной мощности. Сейчас страны-участницы коалиции заявили о финансировании в размере более полумиллиарда евро на закупку дронов.