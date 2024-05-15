Правительство Латвии на закрытом заседании приняло решение о выделении €10 млн на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины.

Как передает # со ссылкой на портал Delfi, об этом сообщили журналистам после заседания премьер-министр Эвика Силиня и министр обороны Андрис Спрудс.