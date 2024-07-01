Международный валютный фонд (МВФ) выделит Молдове около $175,2 млн для поддержки бюджета, сообщили «Интерфаксу» в представительстве МВФ в Кишиневе.

«Совет директоров МВФ принял решение о немедленном выделении Республике Молдова 133 млн специальных прав заимствования (около $175,2 млн), которые можно использовать для поддержки бюджета. Необходимы дополнительные реформы для укрепления правления, обеспечения автономии, прозрачности и ответственности Национального банка Молдавии. Власти должны продолжать тесно сотрудничать с экспертами МВФ для своевременного выполнения согласованных мер», — говорится в сообщении.

Решение принято по итогам пятого обзора программы расширенного механизма кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF), а также первой оценки программы, поддерживаемой механизмом финансирования устойчивости и долгосрочности (RSF). В целом, общая сумма выделенных средств по программам составит порядка $636,5 млн.

«Экономика (страны — ИФ) выросла на 0,7% в 2023 г. Ожидается, что восстановление экономики продолжится, хотя и более слабыми темпами, чем прогнозировалось ранее», — считают аналитики МВФ.