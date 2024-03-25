Апелляционный суд Нью-Йорка в понедельник разрешил экс-президенту США Дональду Трампу внести залог в $175 млн вместо определенной судом более низкой инстанции суммы в $454 млн, сообщает Associated Press.

В суде пояснили, что теперь Трамп в течение 10 дней должен выплатить $175 млн, если не хочет, чтобы с него взыскали первоначальную сумму в $454 млн в рамках дела о предполагаемых финансовых махинациях. Адвокаты бывшего президента просили установить сумму залога на уровне $100 млн.

Планируется, что в дальнейшем суд рассмотрит апелляцию команды Трампа по делу о махинациях и решит, оставлять ли в силе первоначальное решение о выплате $454 млн.

Сам Трамп предупреждал, что не сможет сейчас выплатить $454 млн. По его словам, в настоящее время у него есть около $500 млн, но эти деньги он собирается потратить не только на выплаты по данному делу, но и на иные судебные издержки, а также на финансирование своей предвыборной кампании.