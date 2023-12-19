21 декабря Бакинский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест члена Координационного центра партии «Мусават» и Национального совета демократических сил Тофига Ягублу. Об этом Turan рассказала его дочь Нигяр Хази.

15 декабря Наримановский районный суд арестовал Ягублу на 4 месяца по обвинению в мошенничестве и подделке документом. Адвокат Немат Керимли сообщил журналистам, что следствие считает, что если Ягублу окажется на свободе, то «может воспрепятствовать расследованию и скрыться».

Ягублу отверг обвинения и связал уголовное дело со своей оппозиционной деятельностью.

Следствие обвиняет Ягублу в изготовлении фальшивых документов с целью организации незаконной иммиграции. (Turan)