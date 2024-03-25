Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал вмешательством в выборы главы государства решение суда о выплате штрафа на сумму около $454 млн по делу о мошенничестве. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я планировал использовать большую часть этих с трудом заработанных денег на участие в президентских выборах. Они [сторона обвинения] не хотят, чтобы я это делал — вмешательство в выборы!» — написал Трамп.

Он также обвинил судью Артура Энгорона, который занимается его делом в «политизированности», а генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс — в «коррумпированности».