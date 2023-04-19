Замглавы украинского министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление на четырех направлениях в Донбассе. Ее слова передает украинский телеканал «Рада».

«Наступление сегодня идет на четырех направлениях — Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское», — сказала заместитель главы оборонного ведомства Украины.

Она пояснила, что это элемент контрштурма, причем довольно успешный.

По словам Маляр, происходящее в Бахмуте тоже можно назвать «активными штурмовыми действиями».