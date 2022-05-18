В ночь с 17 по 18 мая подразделения армянских вооруженных сил подвергали интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зяйлик Кяльбаджарского района, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенных пунктах Юхары Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и пулеметов позиции Азербайджанской армии.

Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.