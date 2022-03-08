7 марта, в 18:45, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Паправенд Агдамского района.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Кроме того, 8 марта, в 07:30, подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии, находящиеся на государственной границе в направлении населенного пункта Килид Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

В настоящее время ситуация на этих направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений Азербайджана.