Минобороны об азербайджанских подразделениях на освобожденных территориях — ВИДЕО

Продолжается выполнение мероприятий по всестороннему инженерному обеспечению азербайджанских подразделений, дислоцированных на освобожденных от армянской оккупации территориях.
Об этом сообщает Министерство обороны.
Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии проводят работы по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Осуществляется разминирование и восстановление дорог с целью безопасного передвижения колонн автомобильной и боевой техники. Ведутся инженерные работы по прокладке новых путей в направлении позиций наших подразделений, дислоцированных в горной местности. До сегодняшнего дня было уничтожено большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Мероприятия на освобожденных территориях продолжаются.