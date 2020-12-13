Минобороны и СГБ выступили с совместным заявлением о ситуации в Гадруте

После объявления режима прекращения огня в соответствии с подписанным 10 ноября заявлением президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении, в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана остались некоторые армянские вооруженные формирования, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства Азербайджана.

В армянских СМИ со ссылкой на официальные круги Армении прошла информация о том, что эти вооруженные отряды заблудились в лесистой местности. Армянская сторона обратилась к командованию миротворческих сил Российской Федерации с просьбой вывести их с данной территории.