Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд осудил атаки ХАМАС на Израиль, призвав стороны к деэскалации и «максимальной сдержанности». Его слова приводит РИА Новости.

«Я решительно осуждаю сегодняшнее утреннее нападение боевиков ХАМАС на израильские города и поселки, расположенные вблизи сектора Газа, и шквал ракет, обрушившийся на центральную часть Израиля. Эти чудовищные нападения на гражданское население должны быть немедленно прекращены», — говорится в заявлении Веннесланда.

Там также отмечается, что Веннесланд находится в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами. «Это опасная пропасть, и я призываю всех отступить от ее края», — подчеркнул представитель ООН.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.