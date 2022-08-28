В Минобороны Греции опровергли заявление Турции якобы о применении системы С-300 против турецких истребителей F-16. Об этом сообщает греческий новостной портал Newsbomb.gr..

«Источники в Минобороны Греции в очередной раз категорически опровергли утечки со стороны Турции о том, что размещенная на острове Крит греческая ЗРС С-300 якобы «захватила» турецкие F-16», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в греческом военном ведомстве назвали «мифами» сообщения Минобороны Турции и заявили, что они являются провальными попытками Анкары создать конфронтационный настрой против Афин.