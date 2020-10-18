Минобороны: Батальон 527-го полка противника отказывается от участия в боях

Потерпевший в ходе тяжелых боев большие потери в живой силе и военной технике стрелковый батальон 527-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении практически парализован.

Об этом АПА сообщили в Минобороны.

Среди убитых и раненных военнослужащих батальона, направленного для подкрепления воинским частям 1-го корпуса вооруженных сил Армении, в основном офицерский состав и прапорщики.

Никакие дополнительные силы и военная техника не предоставляются воинской части, разгромленной в ходе боевых действий. Батальон, который не укомплектован личным составом и испытывает трудности с боеприпасами, не может полностью прикрывать линию обороны. По этой причине личный состав батальона отказался от участия в боевых действиях.