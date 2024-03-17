Бойцы-добровольцы Сибирского батальона и Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковское, что под Белгородом.

Как сообщает Telegram-канал батальона, воины захватили здание администрации в селе. Оно расположено в Грайворонском районе.

«Вместе против Империи Зла! Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковское на территории РФ и захватили здание местной администрации», — написали бойцы, опубликовав фото с российским триколором под ногами.