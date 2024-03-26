Небезызвестный пропагандист Владимир Соловьев в эфире авторской программы «Соловьев Live» назвал жалобы, поступающие от жителей приграничного с Украиной Белгорода, регулярно попадающего под обстрелы, «мерзкой истерикой». Он призвал их «заткнуться».

Речь в эфире зашла о тех жителях Белгорода, которые просят федеральные власти не забывать о них на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити холл». Соловьёв, кроме прочего, назвал их «тварями», которые «притворяются блогерами».

После этого, рассказало издание «Медуза», жители Белгорода начали массово оставлять комментарии на странице шоу «Соловьёв Live» в социальной сети «ВКонтакте». В частности телеведущему предложили переехать в город вместе с детьми и «уютной телестудией» и показать пример поведения под обстрелами.

Также на странице программы пользователи из Белгорода оставляют хештег «#СоловьевПриезжайБелгородЖдет».

Граничащая с Украиной Белгородская область России, и в частности город Белгород, регулярно подвергаются отстрелам со стороны ВСУ и воюющих на их стороне Киева подразделений. Только за последнюю неделю, согласно заявлению губернатора региона Вячеслава Гладкова, погибли 16 и пострадали 98 местных жителей. (svoboda.org)