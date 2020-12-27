Минобороны Азербайджана выразило соболезнование пакистанской стороне

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнование Федеральному министру обороны Пакистана Первезу Хаттаку и председателю Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил генералу Надиму Разе в связи с гибелью военнослужащих Вооруженных сил Пакистана в результате крушения военного вертолета.

Как сообщает минобороны Азербайджана, в послании говорится: «Глубоко потрясен известием по поводу гибели военнослужащих Вооруженных сил братского Пакистана в результате крушения военного вертолета.

Да упокоит Всевышний Аллах души погибших военнослужащих. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования».

| 2020-12-27T19:25:39+04:00 27 декабря 2020, 19:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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