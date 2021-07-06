«В ответ на информацию, распространенную армянской стороной в связи с инцидентом на государственной границе, сообщаем, что огонь со стороны подразделений Азербайджанской Армии не открывался».

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Министерстве обороны.

«Среди нашего личного состава раненых нет. Если у вооруженных сил Армении есть какие-либо потери или раненые, то это может быть только в результате инцидента, произошедшего между ними самими», — отметили в Минобороны.

Отметим, что начальник информационного отдела административного аппарата Генштаба ВС Армении, полковник Самвел Асатрян, сегодня сообщил местному агентству «Арменпресс» о перестрелке с азербайджанскими ВС у села Верин Шоржа в Гегаркуникской области, в результате чего армянский военнослужащий получил легкое ранение. «С армянской стороны военнослужащий получил легкое ранение, азербайджанская сторона имеет двух раненых», — сказал Асатрян.