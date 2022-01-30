В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом (COVID-19) в последние дни временно запрещены встречи родителей и родственников с военнослужащими, проходящими службу в Азербайджанской Армии.

Как сообщили в Министерстве обороны, в целях защиты здоровья военнослужащих и предотвращения риска заражения заболеванием рекомендуем родителям и родственникам военнослужащих не приезжать в воинские части, тем более не присутствовать на церемонии приведения к присяге, намеченной на 6 февраля.

Призываем наших граждан с пониманием относиться к мерам медицинского обеспечения, применяемым в нашей армии, строго соблюдать карантинные требования.