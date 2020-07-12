Минобороны Азербайджана назвало имена погибших в бою в Товузе

12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Как передает пресс-служба Минобороны, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший рядовой Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненный военнослужащий Азербайджанской Армии рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших и желает им терпения. Аллах ряхмят елясин!