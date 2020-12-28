Минобороны: 27 декабря незаконная армянская вооруженная группа напала на подразделения Азербайджанской Армии

27 декабря около 15:30 часов в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района Азербайджана незаконная армянская вооруженная группа или отряд из 6 человек, состоящий из остатков вооруженных сил Армении, напала на подразделения Азербайджанской Армии.

Как сообщает Министерство обороны, в результате погиб один военнослужащий — Ганбаров Эльмир Раил оглу погиб, а солдат Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранения. После оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был эвакуирован в медицинское учреждение, угрозы его жизни нет.

В результате принятых мер шесть членов незаконного армянского военного отряда были уничтожены.

«Если подобное повторится, со стороны азербайджанской армии будут приняты решительные меры. Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье шехида», — сообщили в министерстве.