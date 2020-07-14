Министры стран G7 призвали к полной имплементации долгового моратория

Министры финансов стран «Большой семерки» в понедельник призвали к полной имплементации решения G20 о приостановке долговых выплат всеми официальными двусторонними кредиторами и соблюдении стандартов прозрачности данных о долгах, заявил, по сообщению Голоса Америки, представитель Министерства финансов США.

В ходе телеконференции в понедельник министры G7 также обсудили внутренние и международные экономические меры реагирования на пандемию коронавируса и стратегии обеспечения устойчивого восстановления мировой экономики, говорится в заявлении Минфина.

Коснувшись инициативы G20 о приостановлении обслуживания долговых обязательств для 73 беднейших стран мира до конца года, министры отметили необходимость полного и прозрачного участия Китая, который является членом G20 и крупным кредитором, рассказал высокопоставленный представитель администрации.

«Это крайне важно, как в плане реализации всего потенциала инициативы, так и в плане обеспечения прозрачности», – отметил источник.