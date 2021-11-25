В марте следующего года в столице Пакистана, Исламабаде, состоится заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС).

На заседании будет обсуждаться доклад Постоянной независимой комиссии по правам человека ОИС по итогам оценочной миссии на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Отметим, что на 18-й сессии комиссии ОИС в Джидде, Саудовская Аравия, был принят отчет оценочной миссии по ситуации на освобожденных территориях Азербайджана.