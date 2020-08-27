Министр образования рассказал о начале учебного года

«Предлагаем начать учебный процесс в начальных классах с 15 сентября, 2-3 раза в неделю».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, согласно предложению, учащиеся первых классов будут посещать школу 3 раза в неделю, учащиеся других классов, в случае увеличения числа активных больных – 2 раза в неделю:

«Если предложение будет принято, в школу пойдут 650 тыс.учащихся начальных классов. 257 тысяч из них приходятся на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район. Эпидемиологическая ситуация в указанных территориях серьезная».

С 15 сентября в 5-9 классах средних школ начнутся онлайн занятия.

Он отметил, что до марта предусмотрено продолжить и телеуроки: «Мы планируем, что с 1 октября учащиеся 5-9 классов будут приходить на занятия в школу. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то мы планируем привлечь к обучению 1 млн. 300 тыс. учащихся в адаптированной форме».

«Планируем, что учащиеся 10 и 11 классов вернутся в школы 15 октября».