Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил поддержку министру иностранных дел страны Лиз Трасс и отметил, что у нее есть все, чтобы стать следующим премьер-министром страны. Об этом он заявил в интервью изданию The Sun.

«Она настоящая. Она честная. И она опытная. Я сидел рядом с Лиз в правительстве два с половиной года. Я сидел рядом с ней в Советах национальной безопасности. Я сидел рядом с ней на саммитах НАТО и международных саммитах. Я видел ее в действии <…>. Ее опыт простирается от управления финансами этой страны до Британии на зарубежной арене», — заявил Уоллес.

В то же время политик раскритиковал бывшего министра казначейства Риши Сунака за его решение уволиться с поста в знак протеста проводимой Борисом Джонсоном политики. По мнению Уоллеса, Сунак поступил безответственно к своим обязанностям.

«Что случилось бы в тот день, если бы рынки рухнули?» — отметил Уоллес.