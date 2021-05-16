Министр обороны Израиля встретился с эмиссаром США

Министр обороны Израиля Бени Ганц встретился с заместителем помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амром, который прибыл в регион для содействия перемирию между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, не указывая других деталей, передает ТАСС.

14 мая вечером посольство США в Израиле сообщило, что Амр прибыл в Тель-Авив, чтобы «подтвердить необходимость [совместной] работы в целях установления устойчивого мира с учетом права Израиля на самооборону». В среду госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте перед журналистами, заявил, что Амр отправляется в регион для проведения консультаций с израильскими и палестинскими должностными лицами.

Отметим, что сегодня состоится заседание Кабинета безопасности Израиля. На встрече будут обсуждаться шаги, которые будут предприняты в отношении Газы.

Напомним, с 10 мая между Израилем и ХАМАС возросла напряженность. В результате взаимных ракетных ударов с обеих сторон погибли более 150 мирных жителей.