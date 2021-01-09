Министр обороны Азербайджана посетил освобожденные территории

Согласно распоряжению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили состояние обеспечения и уровень боевой подготовки подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Министр поинтересовался условиями, созданными для военнослужащих, и дал соответствующие поручения должностным лицам.

В завершение руководство министерства пообедало вместе с военнослужащими и за чайным столом побеседовало с ними на интересующие их темы.

| 2021-01-09T13:11:59+04:00 9 января 2021, 13:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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