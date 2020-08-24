Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии: Взрыв на газопроводе в Дамаске — террористический акт

Взрыв в понедельник на газопроводе в сирийской провинции Дамаск, приведший к отключению электроэнергии на всей территории республики, произошел в результате теракта. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим.

«После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом», — приводит сирийский телеканал «Аль-Ихбария» слова министра.

В результате взрыва из строя вышли три электростанции, что привело к отключению электроэнергии по всей стране. На данный момент специалисты работают над восстановлением электроснабжения.