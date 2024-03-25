«Преступление совершено руками радикальных исламистов».

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по мерам, принимаемым после теракта.

По его словам, Россия знает исполнителей теракта в «Крокус сити холле», но ее интересует, кто его заказал.

Путин отметил, что России еще предстоит прояснить ряд вопросов, связанных с участием исламистов в террористическом акте в Московской области:

«Теракт в «Крокус сити холле» может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с РФ с 2014 года руками киевского режима. Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, — это акция устрашения».

Путин поручил регулярно докладывать ему о ходе расследования теракта в «Крокусе».

Президент России поставил вопрос, почему террористы после «Крокуса» ехали в Украину:

«Нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал».

Путин заявил, что контрнаступление Киева полностью провалилось, РФ удерживает инициативу:

«Российские вооруженные силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а все предпринимаемые противником меры по стабилизации фронта успеха не приносят»