Министр иностранных дел Арарат Мирзоян войдет в состав делегации премьер-министра Армении в Вашингтоне. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Армения.

Ранее аппарат премьер-министра Республики Армения сообщил, что премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 7-8 августа посетит Соединенные Штаты Америки.

В Вашингтоне премьер-министр Пашинян проведет двустороннюю встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом с целью углубления стратегического партнерства между Арменией и США, а также трехстороннюю встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, нацеленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе.