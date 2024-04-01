«Сотрудничество охватывает различные сферы, поддерживаются хорошие связи в сфере безопасности. Но верно и то, что сегодня у нас разные мысли и, проще говоря, мы не говорим на одном языке. Проблемы, существующие в отношениях с Россией, невозможно скрыть», — добавил он.

Коснулся министр и отношений Армении с НАТО, отметив в частности, Ереван взаимодействует с альянсом, но планов вступления в организацию нет, этот вопрос в повестке не стоит. Говоря об отношениях с Евросоюзом, глава МИД процитировал премьера Пашиняна, сказавшего недавно в Европарламенте, что Армения готова стать ближе к Евросоюзу настолько, насколько ЕС считает это возможным. (Sputnik Армения)