Вероятность наступления рецессии в Соединенных Штатах уменьшилась. Такую оценку высказала в четверг министр финансов США Джанет Йеллен.

«По моей оценке, ее вероятность, если уж на то пошло, уменьшилась — посмотрите на устойчивость рынка труда, и инфляция снижается», — сказала она в интервью Bloomberg TV.

Йеллен при этом отметила, что все это не значит, что «риска нет», указав на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

«Нам, вероятно, необходимо увидеть некоторое замедление расходов, чтобы взять инфляцию под контроль», — добавил глава американского Минфина.