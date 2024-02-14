Высказывания бывшего американского президента Дональда Трампа о НАТО могут привести к тому, что у стран — членов организации возникнут вопросы о надежности обязательств Вашингтона перед союзниками. Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Bloomberg.

«Для наших союзников слова экс-хозяина Белого дома создают вопросы о том, насколько прочными будут наши обязательства к объединениям, которые продемонстрировали значимость в обеспечении стабильности глобальной финансовой системы и нашей взаимной безопасности», — отметила она.

При этом Йеллен добавила, что в данном случае Трамп поступил безответственно.

11 февраля в американском штате Южная Каролина состоялся предвыборный митинг бывшего главы государства. Во время мероприятия экс-президент США заявил, что некоторые страны — члены НАТО тратят недостаточно средств на обеспечение собственной обороны. По словам Трампа, он не собирается защищать подобных союзников в случае победы на предстоящих выборах. Более того, политик пообещал поощрять атаки РФ на такие государства.