В использовании доходов от замороженных активов РФ для того, чтобы предоставить Украине ссуду в размере $50 млрд, нет правовых противоречий. Об этом в воскресенье, 16 июня, заявила министр финансов США Дженет Йеллен в эфире АВС

«Сразу после жестокого вторжения России в Украину Соединенные Штаты и наши партнеры по глобальной коалиции решили заморозить, конфисковать российские суверенные активы в нашей юрисдикции. А это примерно 280 миллиардов долларов. И из них примерно 200 миллиардов долларов находится в бельгийском финансовом учреждении, где они генерируют доход, который не принадлежит России, а накапливался в этом учреждении. И мы согласились – G7 и наши партнеры согласились использовать их, чтобы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет выплачен из так называемых сверхприбылей, которые накапливаются в этом финансовом учреждении», — рассказала Йеллен.

Она прокомментировала обвинения главы Кремля Владимира Путина, недавно заявившего, что использование доходов от российских государственных активов в пользу Украины якобы является кражей.

«Ни в коем смысле это не кража. Российские активы остаются в этом учреждении. Их конфисковали. Срок российских инвестиций уже истек. Деньги России находятся в виде наличных денег, но на них начисляется доход для учреждения, на которое Россия не имеет никаких прав», — пояснила Еллен.

По ее словам, передача Украине прибыли от активов покажет Кремлю решительность Запада по поддержке Киева.

«Мы ведем борьбу с Путиным. Он думает, что наша коалиция развалится, и мы не сможем предоставить Украине ресурсы необходимые, чтобы бороться в этой войне, и чтобы экономика работала. Таким образом, мы показываем, что имеем способность и волю это делать», – сказала Йеллен.