«Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что компании, в том числе из КНР, не должны оказывать материальную поддержку России в конфликте против Украины… и о значительных последствиях, если они это сделают», — заявило Министерство финансов США по итогам переговоров в Гуанчжоу в пятницу и субботу.

▪Предупреждение Йеллен прозвучало после того, как госсекретарь Энтони Блинкен сообщил министрам иностранных дел ЕС и НАТО, что Пекин оказывает помощь Москве «в вызывающих беспокойство масштабах» и предоставляет «инструменты, материалы и техническую экспертизу», по словам трех человек, знакомых с ходом обсуждения.

▪Они процитировали слова Блинкена, что помощь была особенно сосредоточена на российском производстве оптического оборудования и ракетного топлива, а также на космическом секторе, который, по его словам, «не только способствует агрессии России в Украине, но и угрожает другим странам».

▪По словам одного из собеседников, Блинкен высказывал опасения по поводу Китая на каждом заседании министров иностранных дел стран НАТО в среду и четверг. «Предупреждения были недвусмысленными… Произошел сдвиг, и это почувствовали в зале… это было новое развитие событий. Это было очень поразительно», — сказал собеседник. (The Financial Times)